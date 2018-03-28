В областном музее краеведения открывается казанский проект "ОСТРОВ. Постижение"
По приглашению Министерства культуры Саратовской области и Поволжского отделения Российской академии художеств казанские художники представят в залах Саратовского областного музея краеведения (ул. Лермонтова, 34) художественный проект «ОСТРОВ. Постижение».
Презентация в Саратове выставочного проекта экспериментальной Творческой мастерской «ОСТРОВ. ПОСТИЖЕНИЕ» Поволжского отделения Российской академии художеств и Творческого союза художников Республики Татарстан состоится 29 марта в 16.00 в областном музее краеведения. Сроки экспонирования: 29 марта - 21 мая 2018 года.
Творческая мастерская художников-членов ТСХ Республики Татарстан представляет проект «ОСТРОВ. Постижение», реализованный
в 2015-2017 годах при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Поволжского отделения Российской академии художеств, Творческого союза художников России.
Выставочный проект «ОСТРОВ. Постижение» состоит из 2-х частей.
В 2015 году была реализована 1-я часть проекта - «Свияжская уха», в 2017 – 2-я часть проекта «Свияжский Дом». В формате проекта были организованы художественные выставки в Казани, Москве и Свияжске (графика, живопись, арт-объекты, ДПИ), изданы два каталога.