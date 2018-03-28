В области начались проверки торгово-развлекательных центров
Вчера, 27 марта, специальные комиссии приступили к инспекциям в ТРЦ «Тау Галерея» и ТРЦ «Триумф Молл» в Саратове.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, при проведении проверок основное внимание уделяется наличию и состоянию систем противопожарной защиты зданий, состоянию путей эвакуации, наличию источников противопожарного водоснабжения, а также обученности персонала действиям при пожаре.
К работе также привлечены специалисты испытательной пожарной лаборатории для оценки работоспособности установок пожарной автоматики.
- Проверки будут проводиться ежедневно. По их результатам в случае выявленных нарушений в отношении лиц, ответственных за пожарную безопасность, будут привлечены меры в соответствии с законодательством РФ, - отметили в МЧС.