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В области начались проверки торгово-развлекательных центров

Новости
В области начались проверки торгово-развлекательных центров


Вчера, 27 марта, специальные комиссии приступили к инспекциям в ТРЦ «Тау Галерея» и ТРЦ «Триумф Молл» в Саратове.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, при проведении проверок основное внимание уделяется наличию и состоянию систем противопожарной защиты зданий, состоянию путей эвакуации, наличию источников противопожарного водоснабжения, а также обученности персонала действиям при пожаре.

К работе также привлечены специалисты испытательной пожарной лаборатории для оценки работоспособности установок пожарной автоматики.

- Проверки будут проводиться ежедневно. По их результатам в случае выявленных нарушений в отношении лиц, ответственных за пожарную безопасность, будут привлечены меры в соответствии с законодательством РФ, - отметили в МЧС.

В области начались проверки торгово-развлекательных центров

В области начались проверки торгово-развлекательных центров