28 марта 2018 22:49 СРЕДА
Новости
18:00 | 28 марта
Выплаты на первого ребенка в Саратовской области получают 529 семей
17:18 | 28 марта
В Саратове состоялось заседание противопаводковой комиссии
16:39 | 28 марта
Региональный минтранс проверит состояние отремонтированных в 2017 году дорог
15:48 | 28 марта
В областном музее краеведения открывается казанский проект "ОСТРОВ. Постижение"
14:53 | 28 марта
В Саратове ожидается гололедица
14:10 | 28 марта
В музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского открылась выставка к 100-летию Охранной грамоты
13:07 | 28 марта
В области начались проверки торгово-развлекательных центров
12:09 | 28 марта
Саратовскому Дворцу творчества будет присвоено имя народного артиста СССР Олега Табакова
11:15 | 28 марта
МЧС: будьте осторожны во время паводка и ледохода!
10:24 | 28 марта
В регионе завершается реализация единых социальных проездных билетов на апрель
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В Саратове ожидается гололедица

Новости
В Саратове ожидается гололедица

По информации Саратовского ЦГМС, в ближайшие сутки в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер северо-западный, северный 6-11м/с. Температура ночью - 5… - 7, днем 0 … - 2.

Ночью и днем 29 марта в Саратове ожидаются гололедица.

Возможно затруднение в работе транспорта, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, обрыв линий электропередач и связи, падение деревьев и плохо закрепленных конструкций.

Администрация города призывает жителей не препятствовать работе специализированной техники и не оставлять автомобили в непредназначенных для парковки местах.