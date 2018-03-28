В Саратове ожидается гололедица
По информации Саратовского ЦГМС, в ближайшие сутки в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.
Ветер северо-западный, северный 6-11м/с. Температура ночью - 5… - 7, днем 0 … - 2.
Ночью и днем 29 марта в Саратове ожидаются гололедица.
Возможно затруднение в работе транспорта, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, обрыв линий электропередач и связи, падение деревьев и плохо закрепленных конструкций.
Администрация города призывает жителей не препятствовать работе специализированной техники и не оставлять автомобили в непредназначенных для парковки местах.