Повторное восстановление ЦМК шин KAMA TYRES позволяет полностью вырабатывать весь ресурс каркаса шины
Повторно восстановленные шины KAMARETREAD U729 переданы заказчику.
В первый раз покрышки поступили на завод по восстановлению ЦМК шин ООО «КаМаРетрэд» с фактическим пробегом 240 000 км и их ресурс удалось увеличить до 433 000 км. Третий цикл эксплуатации шин позволит увеличить их ходимость до 700 000 км. Восстановленные шины не уступают по своим характеристикам новым покрышкам и обеспечивают то же высоконадёжное сцепление с дорогой и уровень безопасности.
Завод ООО «КаМаРетрэд» представляет собой совместное предприятие ПАО «Татнефть» и компании Марангони С.п.А. (Италия). На данный момент завод является одним из крупнейших в России по восстановлению грузовых шин методом холодной наварки протектора. Проектная мощность производства составляет 36 000 покрышек в год.
Повышенная прочность ЦМК шин KAMA TYRES обеспечивается металлической конструкцией не только брекера, но и каркаса. Именно поэтому данные покрышки являются оптимальным выбором для любого вида грузовых и пассажирских автомобилей и существенно влияет на экономию топлива. Возможность восстановления протектора изначально заложена в конструкцию ЦМК шин KAMA TYRES, что увеличивает возможный ресурс их эксплуатации и экономически выгодно. Используемый на производстве холодный способ восстановления методом наварки нового протектора даёт возможность полностью вырабатывать весь ресурс каркаса грузовой покрышки. Кроме того, услуга восстановления в среднем составляет всего 55% от стоимости новой шины, что снижает расходы компании на 40-50%, т.к. нет необходимости в покупке новой авторезины.
«Также по желанию клиентов восстановление протектора может быть осуществлено и на каркасах ЦМК шин других брендов. Сейчас данная услуга доступна как физическим, так и юридическим лицам на территории России, Казахстана и Белоруссии», - рассказал Андрей Бутон, заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу.
ООО «КаМаРетрэд» является одним из крупнейших заводов в России по восстановлению грузовых шин методом холодной наварки протектора. На заводе установлено новейшее оборудование европейских производителей, а в производстве используются только высококачественные протекторные ленты и материалы. Технология производства имеет 4 стадии контроля качества на входе – в процессе инспекции принимаемых каркасов ЦМК шин, а также контроль качества на выходе продукции (ОТК). Ассортимент продукции – 26 товарных позиций, 11 типоразмеров с посадочным диаметром от 22,5-24 дюймов. Проектная мощность завода составляет до 36 тыс. шт. восстановленных шин в год.
ООО «Торговый дом «Кама» - генеральный дистрибьютор продукции шинного бизнеса ПАО «Татнефть». В настоящее время Торговый дом «Кама» предлагает потребителю легковые, легкогрузовые шины торговых марок КАМА, КАМА EURO, VIATTI, грузовые комбинированные, цельнометаллокордные шины марки КАМА, а также специальные и сельскохозяйственные шины. Шины производства шинного бизнеса ПАО «Татнефть» используют для первичной комплектации такие ведущие автопроизводители как «КАМАЗ», Группа «ГАЗ», «ИВЕКО-АМТ», «НефАЗ», «УАЗ», «Фольксваген Груп Рус», «Форд Соллерс Холдинг» и другие.