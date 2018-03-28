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Повторное восстановление ЦМК шин KAMA TYRES позволяет полностью вырабатывать весь ресурс каркаса шины

Новости
Повторное восстановление ЦМК шин KAMA TYRES позволяет полностью вырабатывать весь ресурс каркаса шины

Повторно восстановленные шины KAMARETREAD U729 переданы заказчику.

В первый раз покрышки поступили на завод по восстановлению ЦМК шин ООО «КаМаРетрэд» с фактическим пробегом 240 000 км и их ресурс удалось увеличить до 433 000 км. Третий цикл эксплуатации шин позволит увеличить их ходимость до 700 000 км. Восстановленные шины не уступают по своим характеристикам новым покрышкам и обеспечивают то же высоконадёжное сцепление с дорогой и уровень безопасности.

Завод ООО «КаМаРетрэд» представляет собой совместное предприятие ПАО «Татнефть» и компании Марангони С.п.А. (Италия). На данный момент завод является одним из крупнейших в России по восстановлению грузовых шин методом холодной наварки протектора. Проектная мощность производства составляет 36 000 покрышек в год.

Повышенная прочность ЦМК шин KAMA TYRES обеспечивается металлической конструкцией не только брекера, но и каркаса. Именно поэтому данные покрышки являются оптимальным выбором для любого вида грузовых и пассажирских автомобилей и существенно влияет на экономию топлива. Возможность восстановления протектора изначально заложена в конструкцию ЦМК шин KAMA TYRES, что увеличивает возможный ресурс их эксплуатации и экономически выгодно. Используемый на производстве холодный способ восстановления методом наварки нового протектора даёт возможность полностью вырабатывать весь ресурс каркаса грузовой покрышки. Кроме того, услуга восстановления в среднем составляет всего 55% от стоимости новой шины, что снижает расходы компании на 40-50%, т.к. нет необходимости в покупке новой авторезины.

«Также по желанию клиентов восстановление протектора может быть осуществлено и на каркасах ЦМК шин других брендов. Сейчас данная услуга доступна как физическим, так и юридическим лицам на территории России, Казахстана и Белоруссии», - рассказал Андрей Бутон, заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу.

ООО «КаМаРетрэд» является одним из крупнейших заводов в России по восстановлению грузовых шин методом холодной наварки протектора. На заводе установлено новейшее оборудование европейских производителей, а в производстве используются только высококачественные протекторные ленты и материалы. Технология производства имеет 4 стадии контроля качества на входе – в процессе инспекции принимаемых каркасов ЦМК шин, а также контроль качества на выходе продукции (ОТК). Ассортимент продукции – 26 товарных позиций, 11 типоразмеров с посадочным диаметром от 22,5-24 дюймов. Проектная мощность завода составляет до 36 тыс. шт. восстановленных шин в год.

ООО «Торговый дом «Кама» - генеральный дистрибьютор продукции шинного бизнеса ПАО «Татнефть». В настоящее время Торговый дом «Кама» предлагает потребителю легковые, легкогрузовые шины торговых марок КАМА, КАМА EURO, VIATTI, грузовые комбинированные, цельнометаллокордные шины марки КАМА, а также специальные и сельскохозяйственные шины. Шины производства шинного бизнеса ПАО «Татнефть» используют для первичной комплектации такие ведущие автопроизводители как «КАМАЗ», Группа «ГАЗ», «ИВЕКО-АМТ», «НефАЗ», «УАЗ», «Фольксваген Груп Рус», «Форд Соллерс Холдинг» и другие.