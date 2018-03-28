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В музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского открылась выставка к 100-летию Охранной грамоты

Новости
В музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского открылась выставка к 100-летию Охранной грамоты

Сегодня в музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского открылась выставка «Дом Чернышевского, находящийся в Саратове находится под покровительством … Правительства» (к 100-летию Охранной грамоты).

Появление музея Н.Г.Чернышевского связано, прежде всего, c именем его младшего сына Михаила Николаевича Чернышевского. 26 марта 1918 года в докладной записке на имя народного комиссара просвещения А.В.Луначарского М.Н.Чернышевский писал:"Признавая за домом Чернышевского, как исторической ценности, общегосударственное значение, сын Чернышевского, Михаил Николаевич Чернышевский, передает этот дом и все дворовое место со всеми постройками в руки народного правительства с тем, что кроме отпуска денежных средств, необходимых для приведения дома в полный порядок, две комнаты и дворовый флигель будут предоставлены в пожизненное пользование для тех членов семьи Чернышевского, которые возьмут на себя присмотр и управление передаваемым народу имуществом. Кроме того, М.Н.Чернышевского желал бы принять непосредственное участие в вопросе о ремонте дома и в устройстве читальни-музея".

Тем же числом, то есть 26 (13) марта 1918 года, датирована Охранная грамота, подписанная А.Луначарским и Д.Лещенко. В ней сказано:" Дом великого русского писателя Николая Гавриловича Чернышевского, находящийся в городе Саратове, уг. Б.Сергиевской и Гимназической, как представляющий громадный исторический интерес, находится под покровительством Рабочего и Крестьянского Правительства и не подлежит никаким занятиям и реквизициям и не может быть перестраиваем без особого на то разрешения Совета Народных Комиссаров".

Выставка рассказывает о трудном процессе создания музея в первые годы после Октябрьской революции.