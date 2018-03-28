Саратовскому Дворцу творчества будет присвоено имя народного артиста СССР Олега Табакова.

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Ранее с этой инициативой выступил председатель региональной Общественной палаты Александр Ландо. Также Александр Соломонович предлагал присвоить имя великого земляка дому, где он жил ("бродтовский" дом на углу Мирного переулка и улицы Большая Казачья), и средней школе № 18. В школе и Дворце также планируется организовать музеи Олега Табакова.Коллектив Дворца творчества детей и молодёжи с воодушевлением и благодарностью принял предложение о присвоении ему имени народного артиста. Вопрос был рассмотрен на очередном собрании трудового коллектива."Я думаю, что мы засуживаем, чтобы наш Дворец получил имя Табакова. Имя мы понесём с гордостью по этой жизни", - выразила мнение коллег директор учреждения Ирина Иванцова.Также предложено присвоить имя Олега Табакова Детской театральной студии, в которую планируется переформировать старый ТЮЗ.