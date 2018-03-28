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МЧС: будьте осторожны во время паводка и ледохода!

Новости
МЧС: будьте осторожны во время паводка и ледохода!

Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается ко всем жителям области. Будьте бдительны и осторожны во время весеннего паводка и ледохода!

Напоминаем, что в период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• выходить на водоемы;
• переправляться через реку в период ледохода;
• подходить близко к реке в местах затора льда;
• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
• собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
• приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;
• измерять глубину реки или любого водоема;
• ходить по льдинам и кататься на них.

Еще раз обращаемся к взрослым - не оставляйте детей без присмотра! Сейчас, в период каникул, это особенно актуально. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, запретите игры вблизи водоемов и на обрывистом берегу, особенно во время ледохода, предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Треснувший лед, оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят именно с детьми.