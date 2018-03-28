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В регионе завершается реализация единых социальных проездных билетов на апрель

Новости


Министерство социального развития напоминает жителям области, что 4 апреля заканчивается реализация единых социальных проездных билетов на апрель. С 7 апреля стартует продажа проездных на май 2018 года.

С адресами пунктов продаж можно ознакомиться на сайте министерства социального развития области в разделе «Карта пунктов продажи единых социальных проездных билетов».

Для приобретения единого проездного билета льготнику необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на получение данной льготы. Приобретать проездной билет может только сам льготник или его законный представитель на основании доверенности.

Бесплатная выдача проездных билетов для детей-инвалидов, учащихся из многодетных семей, детей-сирот производится в учреждениях социальной защиты населения области.

По всем вопросам приобретения единых социальных проездных билетов следует обращаться в районные учреждения социальной защиты населения и по телефонам «горячей линии»: (845-2) 65-39-21; 44-11-22; 65-33-78.