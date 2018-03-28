Многие саратовцы вернули свои пенсионные накопления в ПФР

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Всего в ходе переходной кампании 2017 года ПФР принял к рассмотрению 6,3 млн. заявлений граждан о выборе НПФ или УК, из которых 3259 заявлений было принято на территории Саратовской области. Большинство саратовцев, а именно 2734 человека решили вернуть свои пенсионные накопления из Негосударственных пенсионных фондов в Пенсионный фонд России (84%).В целом по Российской Федерации больше половины заявителей (2,85 млн.) решили перевести свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ.Пенсионный фонд принимал заявления как о досрочном (по итогам года), так и «пятилетнем» переходе. Напомним – если переход из фонда в фонд осуществляется чаще, чем один раз в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход, полученный с момента предыдущего перехода. На территории Саратовской области гражданами подано 2748 заявлений, по которым пенсионные накопления подлежат передаче в 2018 году (84,6% от общего количества заявлений).По 511 заявлениям граждан (заявления о «пятилетнем» переходе) срок рассмотрения Пенсионным фондом в соответствии с действующим законодательством наступает в 2022 году.Пенсионный фонд осуществит передачу средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании в соответствии с выбором граждан в установленные законом сроки до 31 марта 2018 года.Узнать результат рассмотрения своего заявления каждый гражданин может путем формирования выписки по форме СЗИ-6:- с помощью электронных сервисов через личный кабинет гражданина на портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) или на официальном сайте ПФР;- обратившись лично в любое территориальное Управление ПФР, предъявив документ, удостоверяющий личность.