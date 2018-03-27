В Саратове стартовала юбилейная "Студенческая весна"
В Саратове начался юбилейный фестиваль «Студенческая весна-2018».
В этом году он пройдет в 20 раз. Фестиваль проводится по 4 профилям: театральное направление, оригинальный жанр, музыкальное направление, хорегография и журналистика.
27 марта отборочный этап начался по направлению «Театр». В качестве членов жюри выступили заслуженные деятели культуры области. Всего на суд жюри было показано порядка 100 творческих номеров.
Открытый фестиваль проходит с 27 марта по 13 апреля среди высших учебных заведений области в рамках реализации программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». Победители и лауреаты смогут принять участие в XXVI Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Ставрополе.