В Балаково откроется штаб волонтеров победы
31 марта волонтеры Победы откроют четвертый муниципальный штаб на территории области – в городе Балаково.
На открытии руководители направлений подробно расскажут о деятельности движения, проведут тематические мастер-классы, а волонтеры покажут творческие номера.
Сегодня в регионе более 1 500 волонтеров Победы - это активные участники всероссийских акций, которые оказывают адресную помощь ветеранам, пожилым людям, инвалидам, благоустраиваем мемориалы и воинские захоронения. Так, в День Победы волонтеры отделения будут сопровождать ветеранов и жителей города на акции «Бессмертный полк».
По результатам работы Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в юбилейном 2015 году Президентом Российской Федерации В.В. Путиным поддержана инициатива создания Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».
Напомним, что на территории Саратовской области функционируют 3 штаба движения: в Балашове, Аткарске и Пугачеве.