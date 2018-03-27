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Завтра будут снижены параметры подачи холодной воды некоторым абонентам Ленинского и Кировского районов

Новости
Завтра будут снижены параметры подачи холодной воды некоторым абонентам Ленинского и Кировского районов

Для проведения необходимых ремонтно-восстановительных работ на магистральном водоводе с 7.00 28 марта до 6.00 29 марта планируется снижение параметров подачи холодной воды (с возможным временным прекращением водоснабжения в отдаленных микрорайонах) следующим потребителям: квадрат улиц: Тархова – Романтиков – Перспективная – Топольчанская; улицы: Плодородная; 1-й пр. Танкистов; Черниговская; Танкистов (дома №№99-213); пос. Мирный.

По заявкам от администраций районов будет организован подвоз воды жителям микрорайонов.

ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» приносят жителям извинения за временные неудобства, а также рекомендуют пополнить запасы питьевой воды.