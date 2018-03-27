Четыре пожара произошло в Саратовской области за минувшие сутки
За прошедшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали четыре пожара.
Вчера в 09 часов 35 минут на пульт «01» поступил сигнал о загорании деревянной бани в селе Шило-Голицино Ртищевского района. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.
В 14 часов 50 минут на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в складском помещении на проспекте Энтузиастов (Заводской район). Горели деревянные поддоны на площади 70 квадратных метров. На тушение выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава.