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Четыре пожара произошло в Саратовской области за минувшие сутки
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Четыре пожара произошло в Саратовской области за минувшие сутки

Новости
Четыре пожара произошло в Саратовской области за минувшие сутки

За прошедшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали четыре пожара.

Вчера в 09 часов 35 минут на пульт «01» поступил сигнал о загорании деревянной бани в селе Шило-Голицино Ртищевского района. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

В 14 часов 50 минут на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в складском помещении на проспекте Энтузиастов (Заводской район). Горели деревянные поддоны на площади 70 квадратных метров. На тушение выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава.