Саратовские врачи обсудили «Актуальные проблемы современной педиатрии»
В Базарном Карабулаке состоялась первая региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной педиатрии».
Мероприятие прошло в рамках нового информационного проекта министерства здравоохранения Саратовской области и СГМУ им. В.И. Разумовского «Мастер-классы и конференции для сельского доктора».
В конференции приняли участие врачи-педиатры, врачи общей практики, неонатологи, детские специалисты гастроэнтерологи, ревматологи, кардиологи, и фельдшеры ФАПов из большинства районов области, при этом наибольшее число специалистов приехали из Базарно-Карабулакского, Воскресенского и Новобурасского районов.
Свои доклады представили ведущие сотрудники СГМУ им. В.И.Разумовского, представители педиатрических кафедр, занимающиеся различной научной тематикой. Представленные на конференции доклады касались самых разных областей практической педиатрии, базировались на современных данных и имели максимальную прикладную направленность. Большой интерес слушателей вызвали доклады по пульмонологии и аллергологии, патологии желудочно-кишечного тракта, детской эндокринологии, инфекционным болезням, диетологии, ревматологии, неонатологии.
Параллельно теоретической части конференции был проведен мастер-класс по первичной реанимации новорожденных в родильном зале.
Успешное проведение данной конференции в рамках нового проекта, по мнению организаторов и слушателей, позволяет положительно оценивать перспективы совершенствования региональной педиатрической службы.