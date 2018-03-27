За два месяца в регионе против бешенства привито более 160 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных

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Эффективным средством профилактики болезни является вакцинация поголовья. Ветеринарными специалистами за два месяца текущего года привито против опасной инфекции 162 тысячи домашних и сельскохозяйственных животных. В том числе в районах, где зарегистрировано наибольшее количество заболевших особей, иммунизировано: в Дергачевском - 9100, в Александрово-Гайском – 7011 животных различных видов.Отметим, с IV квартала прошлого года уровень заболеваемости в регионе начал расти. В связи с этим управлением ветеринарии принято решение о расширении зоны вакцинации животных против бешенства. В настоящее время прививкам подвергается все восприимчивое поголовье.Пять аккредитованных подразделений ветслужбы обеспечивают лабораторный контроль по бешенству на территории региона.Ветеринарные специалисты напоминают владельцам - бешенством болеют все теплокровные животные. Рекомендуется ежегодно прививать домашних кошек и собак. Также следует помнить об опасности контактов с дикими животными, например лисами. В случае укуса или ослюнения следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.