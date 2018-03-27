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За два месяца в регионе против бешенства привито более 160 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных

Новости
За два месяца в регионе против бешенства привито более 160 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных

Ситуация по заболеванию животных бешенством на территории области остается на контроле государственной ветеринарной службы.

Эффективным средством профилактики болезни является вакцинация поголовья. Ветеринарными специалистами за два месяца текущего года привито против опасной инфекции 162 тысячи домашних и сельскохозяйственных животных. В том числе в районах, где зарегистрировано наибольшее количество заболевших особей, иммунизировано: в Дергачевском - 9100, в Александрово-Гайском – 7011 животных различных видов.

Отметим, с IV квартала прошлого года уровень заболеваемости в регионе начал расти. В связи с этим управлением ветеринарии принято решение о расширении зоны вакцинации животных против бешенства. В настоящее время прививкам подвергается все восприимчивое поголовье.

Пять аккредитованных подразделений ветслужбы обеспечивают лабораторный контроль по бешенству на территории региона.

Ветеринарные специалисты напоминают владельцам - бешенством болеют все теплокровные животные. Рекомендуется ежегодно прививать домашних кошек и собак. Также следует помнить об опасности контактов с дикими животными, например лисами. В случае укуса или ослюнения следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.