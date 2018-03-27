Наурыз-2018 пройдет в Красном Куте
31 марта в 11.00 в городе Красный Кут Саратовской области состоится областной традиционный национальный праздник «Наурыз-2018».
Гостей праздника ждут концертная программа, блюда национальной кухни, спортивные соревнования по футболу, борьбе на поясах «куреш», гиревому спорту, армрестлингу. На площадках праздника будут организованы выставка мастеров декоративного и прикладного творчества, областная ярмарка товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности Саратовской области. В рамках праздника состоится финал традиционного конкурса национального костюма, творчества и красоты «Мисс Наурыз».
В праздновании примут участие члены Правительства области, делегации Западно-Казахстанской и Атырауской областей Республики Казахстан, делегации приграничных муниципальных образований Западно-Казахстанской области, представители муниципальных районов Саратовской области и национально-культурных автономий и объединений региона.
Фото http://teacher-almaty.clan.su