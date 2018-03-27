Бывший первый заместитель главы администрации города Балашова предстанет перед судом
Следственный отдел по городу Балашов СУ СК РФ по Саратовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 60-летнего бывшего первого заместителя главы администрации муниципального образования город Балашов Саратовской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, 12 декабря 2012 года первый заместитель главы администрации муниципального образования город Балашов Саратовской области незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого двухэтажного 16-квартирного дома, непригодного для проживания и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан. Жилые помещения предназначались для предоставления детям-сиротам по договорам социального найма.
Основанием для возбуждения настоящего уголовного дела послужили материалы уголовного дела, находящегося в производстве органов полиции, по факту мошеннических действий, совершенных застройщиком, который в настоящее время осужден по ч.3 ст.159.4 УК РФ к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении.
Следствием собрана достаточная доказательственная база и, с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.