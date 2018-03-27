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Бывший первый заместитель главы администрации города Балашова предстанет перед судом

Новости
Бывший первый заместитель главы администрации города Балашова предстанет перед судом

Следственный отдел по городу Балашов СУ СК РФ по Саратовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 60-летнего бывшего первого заместителя главы администрации муниципального образования город Балашов Саратовской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, 12 декабря 2012 года первый заместитель главы администрации муниципального образования город Балашов Саратовской области незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого двухэтажного 16-квартирного дома, непригодного для проживания и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан. Жилые помещения предназначались для предоставления детям-сиротам по договорам социального найма.

Основанием для возбуждения настоящего уголовного дела послужили материалы уголовного дела, находящегося в производстве органов полиции, по факту мошеннических действий, совершенных застройщиком, который в настоящее время осужден по ч.3 ст.159.4 УК РФ к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и, с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.