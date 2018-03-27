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ГУ МЧС Саратовской области: обстановка на малых реках области в норме

Новости
ГУ МЧС Саратовской области: обстановка на малых реках области в норме

Вскрытие рек на территории Саратовской области в 2018 году ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним (третья декада марта – первая, вторая декада апреля), - сообщает пресс-служба ГУ МЧС Саратовской области.

В период весеннего половодья на территории Саратовской области в зону возможного затопления (подтопления) могут попасть с высокой вероятностью 7 муниципальных районов: Вольский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Дергачевский, Петровский и Пугачевский районы.

Чрезвычайные ситуации выше муниципального уровня не прогнозируются.

В целях наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и водоемах Саратовской области, подготовлен к работе 21 гидропост, из них 20 постоянных и 1 временный (Аткарский район, р. Медведица).

Воздушный мониторинг планируется проводить с задействованием 13-ти беспилотных летательных аппаратов, а также вертолета Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра.

В целях ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций на территории Саратовской области создана группировка сил и средств численностью более 13 тыс. человек и около 4 тыс. ед. техники, а также аэромобильная группировка численностью 100 человек, приняты дополнительные меры по её материально-техническому оснащению.

На основании заявок администраций муниципальных районов превентивные ледовзрывные работы планируются в 5 районах на 19 участках.

В целях контроля выполнения спланированных превентивных мероприятий для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, по решению КЧС и ОПБ при Правительстве области с 26 по 30 марта проводятся заслушивания председателей КЧС всех 22 паводкоопасных муниципальных районов. Сегодня, 26 марта, были заслушаны Пугачевский, Перелюбский, Дергачевский, Новоузенский и Озинский районы.

Фото https://www.tomswallpapers.com