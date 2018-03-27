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Открыта продажа билетов на XXXI Собиновский музыкальный фестиваль

Новости
Открыта продажа билетов на XXXI Собиновский музыкальный фестиваль

С 22 мая по 6 июня в Саратовском академическом театре оперы и балета пройдёт XXXI Собиновский музыкальный фестиваль.

В этом году его тема обозначена как «Литературные шедевры в русской музыке». В программе фестиваля представлены спектакли русской классики – оперы «Князь Игорь» А. Бородина, «Пиковая дама» П. Чайковского, «Русалка» А. Даргомыжского, балеты «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Щелкунчик» П. Чайковского с участием солистов оперы и балета Большого, Мариинского театров, "Новой оперы", театра "Геликон-опера" и Большого театра Республики Беларусь. Одним из главных событий фестиваля станет мировая премьера балета «Вешние воды» на музыку Владимира Кобекина, приуроченная к 200-летию со дня рождения выдающегося русского писателя И.С. Тургенева. Впервые на Собиновском со спектаклем "Руслан и Людмила" выступит труппа Театра "Кремлевский балет".

В литературно-музыкальной композиции "Метель" текст повести А.С. Пушкина прочтет Евгений Князев.

4 июня с творчеством современных московских поэтов и музыкантов Константина Потапова и Екатерины Яшниковой можно будет познакомиться на вечере в "Музыкально-поэтической гостиной" - билеты в продаже в кассе театра.

Откроется фестиваль большим концертом, в котором прозвучат кантатно-ораториальные произведения Н. Римского-Корсакова, Г. Свиридова, музыка А. Шнитке, сцены из опер М. Глинки и П. Чайковского.