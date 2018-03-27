В Саратовской области за минувшие сутки две женщины погибли в огне
За минувшие выходные в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 11 пожаров.
25 марта случился пожар в торговом ларьке в поселке Миус Ершовского района, в частном доме на улице Кирова поселка Турки.
В 17 ч. 28 м. на пульт «01» районного поселка Самойловка поступил сигнал о пожаре в 3-х комнатной квартире жилого 3-х квартирного дома на улице Железнодорожной. В результате пожара погибла женщина 1939 года рождения. Площадь пожара составила пятнадцать квадратных метров.
Сегодня в полночь саратовским пожарным поступил сигнал о возгорании в частном доме во 2-ом Пугачевском поселке в Кировском районе. В результате пожара погибла 45-летняя женщина. Площадь пожара составила 86 "квадратов".