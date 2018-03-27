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18:00 | 26 марта
Открыта продажа билетов на XXXI Собиновский музыкальный фестиваль
16:53 | 26 марта
В Саратовской области за минувшие сутки две женщины погибли в огне
16:15 | 26 марта
В Международный день театра в Саратове состоится церемония награждения победителей фестиваля "Золотой Арлекин"
15:08 | 26 марта
Участница сказочного сезона конкурса "Синяя птица" ждет ваших голосов
14:15 | 26 марта
В Саратове разыгран Кубок Приволжской железной дороги по хоккею с шайбой
13:21 | 26 марта
Торги по семи объектам регионального значения из программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год завершены
12:28 | 26 марта
В Саратове арестовали подозреваемых в покушении на убийство сотрудников полиции и Росгвардии
11:09 | 26 марта
Очередная встреча цикла "Легенды Саратовского театра драмы" будет посвящена спектаклю "Макбет"
10:10 | 26 марта
Подведены итоги смотра-конкурса "Вольская весна"
09:00 | 26 марта
Адвокат адвокатской палаты Саратовской области обвинен в покушении на мошенничество
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В Саратовской области за минувшие сутки две женщины погибли в огне

Новости
В Саратовской области за минувшие сутки две женщины погибли в огне

За минувшие выходные в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 11 пожаров.

25 марта случился пожар в торговом ларьке в поселке Миус Ершовского района, в частном доме на улице Кирова поселка Турки.

В 17 ч. 28 м. на пульт «01» районного поселка Самойловка поступил сигнал о пожаре в 3-х комнатной квартире жилого 3-х квартирного дома на улице Железнодорожной. В результате пожара погибла женщина 1939 года рождения. Площадь пожара составила пятнадцать квадратных метров.

Сегодня в полночь саратовским пожарным поступил сигнал о возгорании в частном доме во 2-ом Пугачевском поселке в Кировском районе. В результате пожара погибла 45-летняя женщина. Площадь пожара составила 86 "квадратов".