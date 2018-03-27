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В Международный день театра в Саратове состоится церемония награждения победителей фестиваля "Золотой Арлекин"

Новости


27 марта в Международный день театра в Саратовском ТЮЗе имени Киселева состоится торжественная церемония награждения лауреатов IX областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин».

IX областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин» стал ярким событием культурной жизни региона. В 2018 году были номинированы 25 спектаклей, премьеры которых состоялись в 2016-2017 гг. В состав жюри вошли известные деятели культуры и искусства. Председатель жюри областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» - народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии России Авангард Николаевич Леонтьев. Под его началом в конкурсной комиссии работали известный критик, помощник художественного руководителя МХТ имени Чехова, кандидат искусствоведения Павел Руднев, заместитель художественного руководителя Малого театра, помощник художественного руководителя Московского Губернского театра, преподаватель ВТУ имени Щепкина, кандидат искусствоведения Ольга Галахова, а также известный саратовский деятель культуры, заслуженный работник культуры Илья Кияненко. С 9 по 20 февраля жюри посмотрело спектакли-номинанты и определило лауреатов.

27 марта на сцене Саратовского ТЮЗа победителям будут вручены дипломы и бронзовые статуэтки «Золотой Арлекин». Награждение лауреатов состоится по следующим номинациям: «Лучший спектакль фестиваля», «Лучшая работа дирижера», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника – постановщика », «Лучшая работа балетмейстера», « Лучшая работа художника по костюмам », «Работа актера в драматическом театре. Мужская роль», «Роль второго плана в драматическом театре. Женская роль», «Эпизод. Мужская роль», «Дебют. Женская роль», «Дебют. Мужская роль», «Роль актера в музыкальном театре (вокал). Мужская роль», «Роль актера в музыкальном театре (вокал). Женская роль», «Роль актера в музыкальном театре (балет). Мужская роль», «Роль второго плана в музыкальном театре. Мужская роль».

Будут вручены призы учредителя фестиваля - министерства культуры Саратовской области «За верное и преданное служение театру».