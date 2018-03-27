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В Саратове разыгран Кубок Приволжской железной дороги по хоккею с шайбой

Новости / Спорт
В Саратове разыгран Кубок Приволжской железной дороги по хоккею с шайбой


Его обладателем стала команда Приволжской железной дороги "Магистраль".

Турнир проводился 22-24 марта в ледовом дворце "Кристалл". В нем приняли участие команды Приволжской, Куйбышевской, Юго-Восточной железных дорог, спортсмены центральных дирекций тяги и моторвагонного подвижного состава ОАО "РЖД", а также команда "Локотех " (Москва). Кроме того, на ледовой арене соревновались детские клубы "Кристалл" (Саратов), "Белые медведи" (Москва), «ЦСКА» (Москва) и "Дизель" (Пенза).

В финальной игре встретились команды "Магистраль" и хоккеисты Куйбышевской железной дороги. В итоге со счетом 4:1 победу одержали приволжане. По окончании матча состоялось торжественное награждение призеров, а также вручение дипломов участникам. Лучшим вратарем турнира был признан вратарь команды "Магистраль" Владимир Ковалев.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, первый дорожный турнир по хоккею состоялся в декабре 2016 года. Тогда победителем также стала саратовская команда железнодорожников.