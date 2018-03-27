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Участница сказочного сезона конкурса "Синяя птица" ждет ваших голосов

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Участница сказочного сезона конкурса "Синяя птица" ждет ваших голосов

В воскресенье, 25 марта, на канале «Россия 1» стартовал специальный сезон телепроекта ВГТРК - Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Весенний цикл программ «Синяя птица – Последний богатырь» реализуется впервые в сотрудничестве с создателями популярной кино-сказки, где главным призом станет возможность принять участие в съемках продолжения фильма «Последний богатырь».

Одним из участников первого выпуска сказочного сезона стала воспитанница Детской музыкальной школы № 1 г. Балаково Софья Тюрина. 10-летняя саксофонистка представляла Саратовскую область в конкурсе «Синяя птица» в 2016 году, по итогам которого получила гран-при, а педагог Владимир Купцов был удостоен специального гранта. Дальнейшую учебу продолжила в московской музыкальной школе и начала активную гастрольную деятельность по приглашению члена жюри конкурса, народного артиста России Дениса Мацуева.

В рамках нового сезона телепроекта «Синяя птица» Софья Тюрина исполнила попурри из мультфильмов в джазовой аранжировке. Оценивая номер, новые члены жюри, народные артисты России Сергей Безруков и Елена Яковлева отметили, что знаменитому саксофонисту Игорю Бутману растет достойная смена, а учитывая, что этот музыкальный инструмент выбирают, в основном, мужчины, необычно и «радостно видеть его в женских руках». Наставник Софьи Тюриной Денис Мацуев подчеркнул, что впервые девочка вышла на сцену со «взрослым» музыкальным инструментом (саксофон-тенор), который гораздо крупнее и тяжелее альтового саксофона, с которым она выступала до этого.

- Отличительной особенностью весеннего сезона стали самые яркие участники программ предыдущих лет, т.к. автор и ведущая Дарья Златопольская посчитала, что несправедливо было бы лишать выпускников проекта уникальной возможности сняться в фильме, – рассказала региональный продюсер Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», продюсер ГТРК «Саратов» Анна Савина. – Мы рады, что наших ребят в очередной раз высоко оценили, но для этого они наравне с новичками прошли зимой серьезный кастинг, где продемонстрировали свои новые достижения. Например, Сонечка, не только значительно расширила свой репертуар, но и начала сама писать музыку. И теперь хочет записать диск и снять клип на одну из своих песен. Будем надеяться, что не только эти планы, но и давняя мечта нашей землячки о большом кино, сбудутся в ближайшее время!

По итогам первого выпуска член жюри Денис Мацуев назвал Софью Тюрину одним из кандидатов на участие в 19-м конкурсе молодых музыкантов «Евровидение-2018», который пройдет в этом году в г. Эдинбург (Великобритания). А чтобы продолжить борьбу за главный приз проекта «Синяя птица-Последний богатырь» юной саксофонистке необходимо за предстоящую неделю набрать максимальное количество зрительских голосов. Отдать свой голос за Софью Тюрину можно на официальном сайте https://ptica.tv/votes, или отправив смс с текстом «02» (это порядковый номер участницы) на номер 1075. Голосование продлится до 31 марта (суббота). Результаты зрительского онлайн и смс-голосования будут суммированы, а его итоги озвучены во втором выпуске программы.

Видеозапись номера Софьи Тюриной доступна для просмотра на официальных ресурсах проекта: сайт - ptica.tv; ВКонтакте - https://vk.com/tvptica, в Facebook - https://www.facebook.com/tvptica/, - сообщает пресс-служба ГТРК "Саратов".