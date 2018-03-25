Разобраться в нюансах оформления частных домов поможет АН «Истрариел»
В России ужесточились правила строительства и оформления частных домов.
Директор агентства недвижимости «Истрариел» Нелли Куликова прокомментировала ситуацию, в результате которой владельцы недвижимого имущества массово стали обращаться за помощью в оформлении имеющихся строений и начатого строительства во избежание предписаний, штрафов и сноса незарегистрированных построек.
Нелли Куликова подчеркнула, что основа строительства – ГПЗУ – градостроительный план земельного участка. Чтобы получить «чистый» ГПЗУ, необходимо правильно подготовить пакет документов. АН «Истрариел» (http://istrariel.ru/) помогает людям поэтапно и грамотно оформить все документы на недвижимость и строительство.
Строительство дома и его оформление проходит через этапы межевания, получения градостроительного плана, составления схемы планировочной организации земельного участка, получения разрешения на строительство, составления технического плана и регистрации возведенного дома и прав на него в реестре.