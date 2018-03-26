Подведены итоги смотра-конкурса "Вольская весна"

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Прослушав более 100 скрипачей из муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства, домов культуры, кружков при общеобразовательных учреждений в возрасте до 17 лет из гг. Саратова, Балаково, Вольска, Аткарска, Хвалынска, п. Базарный Карабулак, представительное жюри наградило Дипломом I степени струнный ансамбль «Концертинки», Дипломами III степени – ансамбль «Восьмушки» и учащуюся Софью Коротову. Все – из ДШИ № 8.В первую очередь хочется отметить безупречную организацию конкурса. Всем участникам по приезде в Вольск были предоставлены просторные классы для размещения и репетиций. После конкурсной программы был проведен детальный разбор выступлений ведущими педагогами областного колледжа искусств. Благодаря этому, каждый участник для себя смог отметить важные моменты. Всем участникам поездки – и юным музыкантам, их родителям и сопровождавшим педагогам хочется выразить огромные слова благодарности дирекции Саратовского областного колледжа искусств за прекрасно проведенное время в этом чудесном городе – родине прославленного лётчика Виктора Талалихина, первым совершившим ночной воздушный таран немецкого самолёта в годы Великой Отечественной войны.