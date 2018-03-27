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В Саратове арестовали подозреваемых в покушении на убийство сотрудников полиции и Росгвардии

Новости
В Саратове арестовали подозреваемых в покушении на убийство сотрудников полиции и Росгвардии

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Саратовской области, подозреваемых в покушении на убийство двух и более лиц; незаконном приобретении, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

"Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции и Росгвардии по Саратовской области проводились оперативно-розыскные мероприятия по одному из уголовных дел, в ходе которых была назначена встреча с лицами, обладающими необходимой информацией по делу. Сотрудники правоохранительных органов 21 марта 2018 года в вечернее время прибыли в обусловленное место, расположенное примерно в 10 км от села Красный Яр Энгельского района Саратовской области. Однако, в назначенное время лица, с которыми была назначена встреча, не явились. На месте встречи сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук, подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок. В результате этого пострадали один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии. С полученными телесными повреждениями потерпевшие госпитализированы в лечебное учреждение.

В настоящее время судом удовлетворены ходатайства следователя и в отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.