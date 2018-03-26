Очередная встреча цикла "Легенды Саратовского театра драмы" будет посвящена спектаклю "Макбет"
В этом сезоне продолжается цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы».
Академдрама приглашаем всех желающих 31 марта в Музей театра, где состоится десятая встреча (пятая – в этом сезоне).
Подтемы вечера: "Ожидание Шекспира. Властная вертикаль, накрытая шутовским колпаком. Образ спектакля в сценографии Станислава Шавловского. «Век-волкодав» в жизни и на подмостках. Режиссерский замысел Александра Дзекуна. Преступление и наказание Макбета. Выбор ведьм. Жизнь как сказка в пересказе глупца".
Начало в 17.00
Автор цикла Ольга Харитонова.
Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте театра.