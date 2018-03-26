26 марта 2018 13:56 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
12:28 | 26 марта
В Саратове арестовали подозреваемых в покушении на убийство сотрудников полиции и Росгвардии
11:09 | 26 марта
Очередная встреча цикла "Легенды Саратовского театра драмы" будет посвящена спектаклю "Макбет"
10:10 | 26 марта
Подведены итоги смотра-конкурса "Вольская весна"
09:00 | 26 марта
Адвокат адвокатской палаты Саратовской области обвинен в покушении на мошенничество
19:31 | 25 марта
Разобраться в нюансах оформления частных домов поможет АН «Истрариел»
18:13 | 23 марта
Процесс due diligence во время продления паспорта Антигуа и Барбуды будет отменен
17:20 | 23 марта
МейТан представляет продукты на основе разработок интегрированной биотехнологии
17:05 | 23 марта
«Балтика» в Новосибирске предлагает поддержать акцию Час Земли
16:55 | 23 марта
Саратовец предстанет перед судом за убийство приятеля
16:18 | 23 марта
Саратовский ТЮЗ и Вольская драма в апреле проведут обменные гастроли
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Очередная встреча цикла "Легенды Саратовского театра драмы" будет посвящена спектаклю "Макбет"

Новости
Очередная встреча цикла "Легенды Саратовского театра драмы" будет посвящена спектаклю "Макбет"

В этом сезоне продолжается цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы».

Академдрама приглашаем всех желающих 31 марта в Музей театра, где состоится десятая встреча (пятая – в этом сезоне).

Подтемы вечера: "Ожидание Шекспира. Властная вертикаль, накрытая шутовским колпаком. Образ спектакля в сценографии Станислава Шавловского. «Век-волкодав» в жизни и на подмостках. Режиссерский замысел Александра Дзекуна. Преступление и наказание Макбета. Выбор ведьм. Жизнь как сказка в пересказе глупца".

Начало в 17.00

Автор цикла Ольга Харитонова.


Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте театра.