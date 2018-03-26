Адвокат адвокатской палаты Саратовской области обвинен в покушении на мошенничество

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Следствием и судом установлено, в период с августа по октябрь 2017 года обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, требовал от учредителя одного из ООО, чьи интересы он представлял в судебных инстанциях, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей под предлогом передачи их через посредника в качестве взятки должностным лицам судейского сообщества. Деньги якобы предназначались на принятие решения в пользу указанного учредителя по результатам рассмотрения ее апелляционной жалобы. В действительности адвокат не собирался передавать полученные денежные средства кому-либо в качестве взятки и не предпринимал к этому каких-либо действий, а намеревался присвоить их и распорядиться по своему усмотрению.Осознавая противоправный характер действий адвоката, учредитель Общества обратилась в правоохранительные органы и сообщила о случившемся.19 октября 2017 года после получения денежных средств преступная деятельность адвоката пресечена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.В ходе следствия адвокат признал вину в инкриминируемом ему деянии.Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей с отбыванием в колонии общего режима.