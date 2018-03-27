Торги по семи объектам регионального значения из программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год завершены

просмотров: 146

ООО «Автотрасса» получила контракты на 104,5 и 88 миллионов рублей – это капитальный ремонт автомобильной дороги «Саратов – Дубки – Новая Липовка» в Саратовском районе и ремонт автомобильной дороги «Саратов – Тепловка – Базарный Карабулак – Балтай».Контракт на ремонт автомобильной дороги «Саратов – Красный Текстильщик» в Саратовском районе на 128,1 млн.рублей выиграло ООО «Дорожное предприятие № 6» из поселка Зоринский Саратовского района.Контракты на 53,1 и 235,9 млн. рублей получило ООО «Автодорожник» - это ремонт автоподъезда к городу Энгельсу от автодороги «Сызрань – Саратов – Волгоград - Пристанное – Ершов – Озинки – граница Казахстана» и ремонт автомобильной автодороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» в Марксовском и Энгельсском районах области.Право на строительство надземных пешеходных переходов на автомобильной дороге «Саратов –Усть-Курдюм» в Саратовском районе и на автоподъезде к городу Саратову от автомобильной дороги «Сызрань – Саратов – Волгоград» в Саратовском районе получило ООО «Автодорога» с контрактами на сумму 94,7 млн. рублей.Итогом заключения контрактов стала экономия почти на 12,4 млн. рублей, - сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного строительства.