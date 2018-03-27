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Торги по семи объектам регионального значения из программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год завершены
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Торги по семи объектам регионального значения из программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год завершены

Новости
Торги по семи объектам регионального значения из программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год завершены

По результатам состоявшихся аукционов 16 и 19 марта 2018 года на ремонт дорог и строительство двух надземных пешеходных переходов по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в число организаций-исполнителей контрактов вошли ООО «Автодорожник», ООО «Автотрасса», ООО «Дорожное предприятие № 6» и ООО «Автодорога».

ООО «Автотрасса» получила контракты на 104,5 и 88 миллионов рублей – это капитальный ремонт автомобильной дороги «Саратов – Дубки – Новая Липовка» в Саратовском районе и ремонт автомобильной дороги «Саратов – Тепловка – Базарный Карабулак – Балтай».

Контракт на ремонт автомобильной дороги «Саратов – Красный Текстильщик» в Саратовском районе на 128,1 млн.рублей выиграло ООО «Дорожное предприятие № 6» из поселка Зоринский Саратовского района.

Контракты на 53,1 и 235,9 млн. рублей получило ООО «Автодорожник» - это ремонт автоподъезда к городу Энгельсу от автодороги «Сызрань – Саратов – Волгоград - Пристанное – Ершов – Озинки – граница Казахстана» и ремонт автомобильной автодороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» в Марксовском и Энгельсском районах области.

Право на строительство надземных пешеходных переходов на автомобильной дороге «Саратов –Усть-Курдюм» в Саратовском районе и на автоподъезде к городу Саратову от автомобильной дороги «Сызрань – Саратов – Волгоград» в Саратовском районе получило ООО «Автодорога» с контрактами на сумму 94,7 млн. рублей.

Итогом заключения контрактов стала экономия почти на 12,4 млн. рублей, - сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного строительства.