Процесс due diligence во время продления паспорта Антигуа и Барбуды будет отменен
Правительство Антигуа и Барбуды намерено в скором времени отменить процесс due diligence и уплату дополнительных сборов при продлении паспорта. Как известно, стать гражданином этого государства может любой бизнесмен, который инвестировал средства в Фонд национального развития, недвижимость или бизнес. На сегодняшний день возможностью оформить гражданство Антигуа воспользовались более 2000 инвесторов, граждан разных государств: Китая, Ливана, России и Сирии. Среди них есть представители Франции, США, Италии и Великобритании, обладатели так называемых «сильных» паспортов.
На Антигуа и Барбуде действует Закон о гражданстве, в п.14.3 которого указано, что для продления паспорта каждый новоявленный гражданин обязан не только оплатить соответствующие сборы, но и пройти проверку на благонадежность. Само гражданство предоставляется пожизненно.
Подобная ситуация вызвала обеспокоенность в субрегионе, как сообщило Агентство по Гражданству за инвестиции. Поэтому правительство страны намерено во II квартале 2018 года внести в законодательство поправки об отмене процедуры due diligence и взимания сборов.