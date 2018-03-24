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Процесс due diligence во время продления паспорта Антигуа и Барбуды будет отменен

Новости
Процесс due diligence во время продления паспорта Антигуа и Барбуды будет отменен


Правительство Антигуа и Барбуды намерено в скором времени отменить процесс due diligence и уплату дополнительных сборов при продлении паспорта. Как известно, стать гражданином этого государства может любой бизнесмен, который инвестировал средства в Фонд национального развития, недвижимость или бизнес. На сегодняшний день возможностью оформить гражданство Антигуа воспользовались более 2000 инвесторов, граждан разных государств: Китая, Ливана, России и Сирии. Среди них есть представители Франции, США, Италии и Великобритании, обладатели так называемых «сильных» паспортов.

На Антигуа и Барбуде действует Закон о гражданстве, в п.14.3 которого указано, что для продления паспорта каждый новоявленный гражданин обязан не только оплатить соответствующие сборы, но и пройти проверку на благонадежность. Само гражданство предоставляется пожизненно.

Подобная ситуация вызвала обеспокоенность в субрегионе, как сообщило Агентство по Гражданству за инвестиции. Поэтому правительство страны намерено во II квартале 2018 года внести в законодательство поправки об отмене процедуры due diligence и взимания сборов.