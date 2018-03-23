23 марта 2018 20:23 ПЯТНИЦА
Новости
18:13 | 23 марта
Процесс due diligence во время продления паспорта Антигуа и Барбуды будет отменен
17:20 | 23 марта
МейТан представляет продукты на основе разработок интегрированной биотехнологии
17:05 | 23 марта
«Балтика» в Новосибирске предлагает поддержать акцию Час Земли
16:55 | 23 марта
Саратовец предстанет перед судом за убийство приятеля
16:18 | 23 марта
Саратовский ТЮЗ и Вольская драма в апреле проведут обменные гастроли
15:03 | 23 марта
Саратовский филиал компании «Т Плюс» готовится к весеннему паводку
14:09 | 23 марта
В Балаковском районе в огне погибла женщина
13:51 | 23 марта
В стране продолжается антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
12:41 | 23 марта
В Саратовской области отпраздновали праздник Жаворонки
11:48 | 23 марта
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МейТан представляет продукты на основе разработок интегрированной биотехнологии

Новости
МейТан представляет продукты на основе разработок интегрированной биотехнологии


Первую линию инновационной нутрицевтики серии Doctor Van Tao Innovation Chinese Medicine представляет компания МейТан.

В продажу поступили новые концентраты сухих напитков «PRO-Genesis» и «PRO-Vision», которые, по словам ведущего бренд-менеджера компании МейТан Юлии Кондрашовой, способствуют решению разных проблем красоты и здоровья человека. Продукция полностью соответствует мировым трендам в сфере нутрицевтики. В ее основе – не только опыт применения целебных китайских растений, но и интегрированные биотехнологии, объединившие результаты разработок ученых в сфере генетики, химии, медицины, биологии, эстетики.

Сухой концентрат напитка «PRO-Genesis» улучшает способность клеток удерживать влагу за счет повышения в крови количества гиалуроновой кислоты. Это помогает увлажнению и обновлению кожи восстановлению внутрисуставных тканей и жидкостей. Мульти-ягодный сухой концентрат напитка «PRO-Vision» позволяет противодействовать проблемам с глазами, снимая усталость с глаз, уменьшая сухость и дискомфорт, улучшая циркуляцию в капиллярах глаз.