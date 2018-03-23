МейТан представляет продукты на основе разработок интегрированной биотехнологии
Первую линию инновационной нутрицевтики серии Doctor Van Tao Innovation Chinese Medicine представляет компания МейТан.
В продажу поступили новые концентраты сухих напитков «PRO-Genesis» и «PRO-Vision», которые, по словам ведущего бренд-менеджера компании МейТан Юлии Кондрашовой, способствуют решению разных проблем красоты и здоровья человека. Продукция полностью соответствует мировым трендам в сфере нутрицевтики. В ее основе – не только опыт применения целебных китайских растений, но и интегрированные биотехнологии, объединившие результаты разработок ученых в сфере генетики, химии, медицины, биологии, эстетики.
Сухой концентрат напитка «PRO-Genesis» улучшает способность клеток удерживать влагу за счет повышения в крови количества гиалуроновой кислоты. Это помогает увлажнению и обновлению кожи восстановлению внутрисуставных тканей и жидкостей. Мульти-ягодный сухой концентрат напитка «PRO-Vision» позволяет противодействовать проблемам с глазами, снимая усталость с глаз, уменьшая сухость и дискомфорт, улучшая циркуляцию в капиллярах глаз.