«Балтика» в Новосибирске предлагает поддержать акцию Час Земли

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Это ежегодное мероприятие поддержат более 2 млрд человек из 7000 городов и 184 стран планеты. На время выключат электричество и на всех семи заводах «Балтики», прекратится подсветка самых известных в мире зданий и сооружений в знак солидарности и неравнодушия к экологическому будущему Земли.Организатором акции выступает Всемирный фонд дикой природы (WWF). Главная задача Часа Земли – привлечь внимание к бережному отношению к природе, ресурсам планеты, напомнить людям об экологической ответственности каждого. Каждый гражданин в любой стране мира, организация или компания может в этот день на время отключить электричество, продемонстрировав свое единодушие.Новосибирский завод «Балтика» обратился к жителям города с призывом стать участниками акции Час Земли и отключить свет в домах. Главный энергетик завода «Балтика-Новосибирск» Владимир Захаров заявил, что предприятие использует современные технологии для бережного производства и экономии энергоресурсов (http://corporate.baltika.ru/m/7113).