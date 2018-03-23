Саратовец предстанет перед судом за убийство приятеля
Следственный отдел по Кировскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области завершил расследование в отношении ранее судимого 68-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.
По версии следствия, вечером 26 декабря 2017 года 68-летний саратовец, находясь в квартире своего 37-летнего знакомого в одном из домов по Смурскому переулку Саратова, распивал со своими приятелями спиртные напитки. В ходе застолья между обвиняемым и хозяином квартиры произошла ссора (последний требовал приятеля уйти). После этого злоумышленник нанес 37-летнему мужчине несколько ударов ножом в живот. С полученными ранениями потерпевший был госпитализирован в лечебное учреждение, где вскоре умер.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.