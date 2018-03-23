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В стране продолжается антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Новости
В стране продолжается антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

С 12 по 23 марта проходит I этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В рамках акции, направленной на привлечение широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, в Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме г Балаково прошли классные часы антинаркотической направленности.

Для студентов были организованны занятия «Территория безопасности», в ходе которого ребятам рассказали о вреде употребления наркотических средств, а также об ответственности, предусмотренной законодательством за участие в незаконном обороте наркотиков. В ходе практической части занятия были разъяснены понятия «незаконное приобретение», «незаконное хранение», «перевозка», «изготовление» наркотических средств и психотропных веществ, сформулированы мотиваторы на ведение здорового образа жизни.

После просмотра фильма «Территория безопасности» о цене короткого миража наркотического угара, приводящего к разрушению самого ценного подарка природы – собственного тела и личности, ребята высказали свое мнение о том, что каждый способен создать свой собственный мир успеха и достижений, мир победы над собой и над обстоятельствами.