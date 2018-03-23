Саратовский ТЮЗ и Вольская драма в апреле проведут обменные гастроли.

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"В среду 25 апреля 2018 года в 18.00 на Большой сцене Саратовского театра юного зрителя состоится гастрольный показ спектакля Драматического театра города Вольска «Гарольд и Мод» по пьесе Колина Хиггинса и Жана-Клода Каррьера, режиссёр - Олег Загумённов. В главной роли в спектакле сыграет народная артистка России, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Римма Ивановна Белякова. На следующий день 26 апреля зрители города Вольска увидят на сцене своего театра постановку Саратовского ТЮЗа, спектакль по пьесе Светланы Баженовой «Как Зоя гусей кормила».Спектакль «Гарольд и Мод» был поставлен в Драматическом театре города Вольска осенью 2017 года рамках грантового проекта партии «Единая Россия» по поддержке театров малых городов России. Режиссер-постановщик – Олег Загуменнов, художник – Татьяна Гарина, музыкальное оформление – Владимир Паржин, режиссер мультимедиа – Павел Лазарев.«Гарольд и Мод» – трогательная и светлая история любви между двумя людьми, которых разделяют 60 лет. Случайная встреча 80-летней экстравагантной дамы и по-юношески агрессивного молодого человека изменяет судьбы обоих героев. Его мир, до сих пор окрашенный в черно-белые тона, полная жизнелюбия и неподдельного оптимизма Мод раскрашивает в самые яркие, фантастические цвета. Благодаря мудрости Мод юный Гарольд приходит к пониманию того, что мир может изменить не злоба и разрушение, а красота, любовь и доброта. Спектакль, адресованный одновременно и юношеству, и старшему поколению, ставит важнейшие вопросы духовного обновления человека, потребности в заботе о близких и честности перед самим собой.В этой постановке собраны все лучшие силы творческого коллектива вольской драмы, а главной особенностью проекта является участие в нем в качестве приглашенной исполнительницы центральной роли Мод народной артистки России, профессора, заведующей кафедрой мастерства актера Театрального института СГК им. Л.В.Собинова, председателя Саратовского отделения Союза театральных деятелей России, лауреата национальной театральной премии «Золотая маска» Риммы Беляковой.В качестве ответного визита в Вольск Саратовский ТЮЗ выбрал спектакль по пьесе Светланы Баженовой «Как Зоя гусей кормила». Этот спектакль, выросший из эскиза молодого режиссёра Андрея Гончарова на творческой лаборатории «Четвертая высота», в ноябре 2016 года вошел в long-list самых заметных спектаклей сезона 2015-2016 по мнению Экспертного совета премии «Золотая маска» и уже с большим успехом гастролировал в Екатеринбурге, Москве и Самаре.Проект обмена спектаклями между городами даст любителям театра Саратова и Вольска возможность познакомиться с новыми артистами и пьесами, расширить свой театральный кругозор и будет способствовать формированию единого культурного пространства региона", - сообщает пресс-служба ТЮЗА Ю.П. Киселева.