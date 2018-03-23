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Саратовский филиал компании «Т Плюс» готовится к весеннему паводку

Новости


Саратовский филиал «Т Плюс» начал традиционную подготовку к периоду весеннего паводка.

Противостоять воздействию сезонного природного явления на безопасность и надежность работы энергопредприятий в Саратове, Энгельсе и Балакове будет центральная паводковая комиссия под председательством главного инженера филиала Александра Жука. Аналогичные комиссии также начали свою работу на всех теплоэлектростанциях и тепловых сетях компании. Во всех подразделениях энергокомпании на период паводка будет обеспечено круглосуточное дежурство ответственных лиц, налажено взаимодействие с местными органами власти и силами МЧС.

Энергокомпания уже ведет подготовительные работы. На энергообъектах Саратовского филиала «Т Плюс» в г. Саратове, Энгельсе и Балакове идет уборка территорий станций, котельных, ЦТП, насосных от снега. Основные силы направлены на очистку кровли зданий и сооружений от снега, тяжесть которого может вызвать риск обрушения конструкций и спровоцировать сход снежных масс на расположенное рядом энергооборудование и людей.

В соответствии с ежегодным планом мероприятий накануне и во время прихода «большой воды» на объектах генерации и транспортировки электрической и тепловой энергии Саратовского филиала «Т Плюс» будет вестись постоянный контроль состояния водопропускных сооружений.

В период паводка на станциях будет дополнительно организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, аварийно-восстановительных бригад, оснащенных всеми необходимыми материалами и инструментами. Персонал прошел инструктаж и отработал действия по недопущению аварийных ситуаций во время интенсивного таяния воды.

Отдельное внимание энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» уделят теплосетевой инфраструктуре. Специалисты тепловых сетей уже приступили к осмотру опорных конструкций трубопроводов и принимают меры по отводу талой воды от люков тепловых камер и осуществляют ее откачку из камер и насосных станций.