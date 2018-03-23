В Балаковском районе в огне погибла женщина
За прошедшие сутки в Саратовской области произошло четыре пожара.
Вчера в 8 часов 18 минут на пульт «01» города Аткарск поступил сигнал о загорании моторного отсека автомобиля «Рено-Логан» на улице Республиканской. Площадь пожара составила один квадратный метр.
В 18 ч. 47 м. на пульт «01» г. Новоузенск поступил сигнал о пожаре в частном доме на ул. Гражданкина. Площадь пожара составила 38 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.
В 20 ч. 24 м. загорелась частная баня в Марксе. По предварительным данным пожар произошел из-за несоблюдения правил эксплуатации печи. Площадь пожара составила четыре "квадрата".
Сегодня ночью на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном доме в селе Матвеевка Балаковского района. В результате пожара погибла женщина 1955 года рождения. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. На тушение выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава.