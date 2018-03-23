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В Саратовской области отпраздновали праздник Жаворонки

Новости
В Саратовской области отпраздновали праздник Жаворонки

Традиционный народный праздник в очередной раз стал днем дружбы, единения и массовых гуляний во многих населенных пунктах Саратовской области.

Массово отпраздновали Жаворонков в Новобурасском районе. В мероприятии приняли участие учащиеся МОУ «Школа № 2 р.п. Новые Бурасы им.М.С. Бочкарева», их родители и педагоги. Учитель истории Ирина Лашина рассказала об истории данного праздника, обычаях и традициях «заклички» весны. Кроме того, в этот день состоялся мастер-класс по лепке и выпечке жаворонков, в котором приняли участие и дети, и взрослые. Согласно традиции было выпечено сорок жаворонков. Свежеиспеченные булочки в виде птиц насадили на палочки и все ребята выбежали во двор школы с закликаниями жаворонков и призывами весны.

Необычно и познавательно отметили древний праздник в сельских библиотеках и клубных учреждениях Екатериновского района. В Кручинском сельском Доме культуры младших школьников познакомили с историей «Сорок Сороков» и легендой о Севастийских воинах. Ребята загадывали загадки о птицах, вспоминали народные приметы. Несмотря на капризы переменчивой весенней погоды и непростые трудовые будни, жители села Альшанка – как юноши и девушки, так и представители старшего поколения – нашли время для встречи, вспомнили загадки, стихи, пословицы, поговорки, приметы о весне. Пели веснянки, зазывали весну и жаворонков из теплых стран.

Помня об идущем Годе добровольца, волонтеры при Кипецком ДК посетили местный детский сад «Солнышко», где рассказали ребятам о фольклорном празднике, символах весны и добрых традициях. В завершение малышам показали, как из цветной бумаги изготовить жаворонков, яркие цвета которых будут, конечно же, приближать долгожданную весну.

Все встречи завершились дружным чаепитием с душистым чаем и булочками-птичками – Жаворонками.