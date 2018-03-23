Житель Озинского района сядет в тюрьму за доведение до смерти сожительницы

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"Следствием и судом установлено, 11 декабря 2017 года обвиняемый вместе со своей 32-летней сожительницей распивал спиртное у родственников, проживающих в одном из сел Озинского района. Вечером по пути к дому между сожителями произошел конфликт якобы из-за того, что женщина хотела вернуться в гости и продолжить застолье, однако мужчина настаивал на возвращении домой. В ходе ссоры, находясь на улице села, последний нанес сожительнице множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего переместил ее в дом по месту проживания, а сам отправился спать. Проснувшись на следующий день, злоумышленник обнаружил, что потерпевшая не подает признаки жизни, в связи с чем вызвал бригаду «скорой медицинской помощи», сотрудники которой констатировали смерть женщины.Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.