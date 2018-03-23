23 марта 2018 20:23 ПЯТНИЦА
Новости
18:13 | 23 марта
Процесс due diligence во время продления паспорта Антигуа и Барбуды будет отменен
17:20 | 23 марта
МейТан представляет продукты на основе разработок интегрированной биотехнологии
17:05 | 23 марта
«Балтика» в Новосибирске предлагает поддержать акцию Час Земли
16:55 | 23 марта
Саратовец предстанет перед судом за убийство приятеля
16:18 | 23 марта
Саратовский ТЮЗ и Вольская драма в апреле проведут обменные гастроли
15:03 | 23 марта
Саратовский филиал компании «Т Плюс» готовится к весеннему паводку
14:09 | 23 марта
В Балаковском районе в огне погибла женщина
13:51 | 23 марта
В стране продолжается антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
12:41 | 23 марта
В Саратовской области отпраздновали праздник Жаворонки
11:48 | 23 марта
Болельщики смогут посмотреть матчи по хоккею среди железнодорожников on-line
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Житель Озинского района сядет в тюрьму за доведение до смерти сожительницы

Новости
Житель Озинского района сядет в тюрьму за доведение до смерти сожительницы

Собранные Ершовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 51-летнего жителя Озинского района Юрию Чубрикову. Он признан в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

"Следствием и судом установлено, 11 декабря 2017 года обвиняемый вместе со своей 32-летней сожительницей распивал спиртное у родственников, проживающих в одном из сел Озинского района. Вечером по пути к дому между сожителями произошел конфликт якобы из-за того, что женщина хотела вернуться в гости и продолжить застолье, однако мужчина настаивал на возвращении домой. В ходе ссоры, находясь на улице села, последний нанес сожительнице множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего переместил ее в дом по месту проживания, а сам отправился спать. Проснувшись на следующий день, злоумышленник обнаружил, что потерпевшая не подает признаки жизни, в связи с чем вызвал бригаду «скорой медицинской помощи», сотрудники которой констатировали смерть женщины.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.