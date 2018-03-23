В спектакле "Тоска" Саратовского оперного выступят московские солисты

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Наталья Мурадымова окончила Уральскую государственную консерваторию. С 2003 года – является солисткой Московского Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. На сцене театра исполняет ведущие партии мирового оперного репертуара: Елизаветы ("Тангейзер" Р. Вагнера), Мими ("Богема" Дж. Пуччини), Чио-Чио-сан ("Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччини), Тоски ("Тоска" Дж. Пуччини), Фьордилиджи ("Так поступают все женщины" В. А. Моцарта), Микаэлы ("Кармен" Ж. Бизе), Лизы ("Пиковая дама" П. И. Чайковского), Татьяны ("Евгений Онегин" П. И. Чайковского), Тамары ("Демон" А. Г. Рубинштейна), Фаты Морганы ("Любовь к трём апельсинам" С. С. Прокофьева). Огромный успех и высочайшую оценку музыкальных критиков принесла певице партия Медеи в одноимённой опере Л. Керубини. В 2015 году за эту работу Наталья Мурадымова была награждена Российской оперной премией "Casta Diva".Гастролировала в Италии, Нидерландах, Германии, Эстонии, Южной Корее, на Кипре.Певица является лауреатом Международного конкурса вокалистов М. И. Глинки, Конкурса вокалистов им. А. Дворжака (Карловы Вары) и Международного конкурса оперных певцов "Санкт-Петербург". В 2005 году Наталья победила в Конкурсе конкурсов вокалистов Собиновского музыкального фестиваля в Саратове. Она завоевала 1 премию, покорив сердца публики и жюри конкурса своим мастерством.Алексей Шишляев – выпускник Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Солист Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко с 2000 года. В обширном репертуаре певца партии из русских и зарубежных опер: Вольфрам фон Эшенбах ("Тангейзер" Р. Вагнера), Эскамильо ("Кармен" Ж. Бизе), Валентин ("Фауст" Ш. Гуно), Альберт ("Вертер" Ж. Массне), Марсель ("Богема" Дж. Пуччини), Шарплес ("Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччини), Скарпиа ("Тоска" Дж. Пуччини), Жорж Жермон ("Травиата" Дж. Верди), Карлос ("Сила судьбы" Дж. Верди), Белькоре ("Любовный напиток" Г. Доницетти), Томский ("Пиковая дама" П. И. Чайковского), Демон ("Демон" А. Г. Рубинштейна), Лютер, Шлемиль ("Сказки Гофмана" Ж. Оффенбаха) и другие.Участвовал в международных гастролях театра в США, Южной Корее, Нидерландах, выступал в Италии, Германии. В 2017 году дебютировал на Зальцбургском фестивале в опере Д. Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда".Алексей Шишляев – приглашенный солист Михайловского театра (Санкт-Петербург). Является лауреатом престижных Международных вокальных конкурсов.Великая история любви и предательства, облаченная Джакомо Пуччини в оперный жанр, вот уже более века не перестает волновать сердца людей. «Тоска» настолько полюбилась публике, что на сегодняшний день она является самой репертуарной оперой в мире. Динамичный, драматический сюжет и гениальная музыка Пуччини делают ее по истине уникальной. В центре сюжета – трагический любовный «клубок» взаимоотношений певицы Флории Тоски, художника Марио Каварадосси и барона Скарпиа. Личные события героев проходят на фоне реального исторического эпизода борьбы за национальное освобождение Италии. Глубокий драматизм сюжета, сложную психологию героев Пуччини талантливо передал в завораживающей слух музыке.