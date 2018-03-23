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Саратовские студенты уехали в Саранск на интеллектуальную игру

Новости
Саратовские студенты уехали в Саранск на интеллектуальную игру

Сегодня во Дворце культуры и искусств Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарева (Саранск) состоится торжественное открытие Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО».

В течение двух дней за звание лучших интеллектуалов по 5 направлениям (программирование, робототехника, парламентские дебаты, управленческие поединки и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?») будут бороться сборные студенческие команды из 14 регионов округа. В составе команд самые эрудированные представители молодежи – победители внутривузовских и региональных этапов. Саратовскую область представляют 14 студентов саратовских вузов: СГЮА (дисциплины «Что? Где? Когда?» и «Парламентские дебаты»), СГУ им.Н.Г.Чернышевского (дисциплины «Программирование» и «Управленческие поединки»), СГТУ им.Ю.А.Гагарина (дисциплина «Робототехника»), ССЭИ РЭУ им.Г.В.Плеханова (дисциплина «Управленческие поединки»), ПИУ РАНХиГС (дисциплина «Парламентские дебаты»).

Оценивать их знания будет профессиональная экспертная комиссия, в которую вошли ученые ведущих вузов России, руководители, бизнесмены, представители IT-компаний.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 24 марта в Республиканском дворце культуры г. Саранска.

Напомним, Интеллектуальная олимпиада среди студентов – это общественный проект, который был выбран из 14 конкурсных работ Молодежным советом ПФО на окружном форуме «iВолга – 2015» и традиционно проходит в Мордовии.