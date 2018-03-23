В Саратове начинается акция "Нетрезвый водитель"
23 и 24 марта 2018 года в вечернее и ночное время сотрудники ГИБДД по городу Саратову проведут оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».
Основная цель мероприятия выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения и профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.
Госавтоинспекция предупреждает водителей, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность с максимальной санкцией – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.
ГИБДД по городу Саратову призывает о фактах управления водителями транспортным средством в состоянии опьянения незамедлительно сообщать в службу 02 (102 с мобильного телефона).