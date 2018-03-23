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В День воды в Балакове состоялся масштабный лекторий

Новости
В День воды в Балакове состоялся масштабный лекторий

Саратовская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в партнерстве с центром «Молодежная инициатива» организовала в балаковских образовательных учреждениях масштабный лекторий, приуроченный ко Всемирному Дню водных ресурсов.

21-22 марта в 12 городских школах для учеников начальных классов представители волонтерского движения провели уроки-праздники «День воды». Интерактивные мероприятия состоялись с использованием разнообразных мультимедийных материалов, забавных конкурсов, загадок и викторин с «водной» тематикой. Участники лектория организовали селфи-акцию #ДеньводыРусГидро и выложили свои фотографии в социальные сети.

В гимназии № 2 урок ко Дню воды провели ученицы 9 «Б» класса Анна Карпакова и Ольга Шустова. Ученики 2 «Б» класса почерпнули от волонтеров много новых сведений о свойствах и значении воды, о способах ее экономии, составили плакаты-слоганы о бережном отношении к водным ресурсам. Завершился урок-праздник веселым танцевальным флешмобом в актовом зале гимназии.

Напоминаем, что серия акций ко Дню воды продолжается. 24 марта в 12:00 часов на базе спорткомплекса «Альбатрос» состоится масштабный аква-квест H2O, в ходе которого участники мероприятия – активные волонтеры центра «Молодёжная инициатива», средних специальных и высших учебных заведений города – должны будут выполнить несколько креативных заданий и победить в водных игровых состязаниях в бассейне.

27 марта пройдет популярная в Балакове игра для взрослых «Искры интеллекта». Ведущий и модератор игры Евгений Быстров - участник телепередачи «Своя игра» на канале НТВ и специалист по работе с молодежью центра «Молодёжная инициатива» - подготовит часть вопросов и заданий на тему водных ресурсов. Победителей «водного» тура ждут тематические призы от Саратовской ГЭС.