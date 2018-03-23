У воспитанников школы «РиФ» - новые рекорды на чемпионате России по плаванию среди лиц с ПОДА
C 19 по 26 марта в Краснодаре проходит чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимают участие более 280 спортсменов из 38 регионов Российской Федерации. В составе команд - победители и призеры Паралимпийских игр в Пекине и Лондоне, рекордсмены мира, Европы и России.
Саратовскую область на состязаниях представляют воспитанники областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».
По итогам второго дня чемпионата саратовские спортсмены показали блестящие результаты на дистанции 50 метров вольным стилем.
Так, воспитанник школы «РиФ» Денис Тарасов завоевал «золото» и установил новый рекорд мира. Его время на этой дистанции 25,31 секунды. Напомним, тренируется Денис у заслуженного тренера России Светланы Борисовской.
Воспитанница Энгельсского филиала «РиФ» Олеся Губарева (тренер Галина Серебрякова) также завоевала золотую медаль и установила очередной рекорд России, преодолев дистанцию за 41,93 секунды.
Победительницей соревнований также стала воспитанница школы «РиФ» Юлии Шишовой (тренер Галина Филиппова).
«Серебро» на пятидесятиметровой дистанции завоевала воспитанница Галины Серебряковой Наталья Мамлина, бронзовая медаль – у воспитанника Энгельсского филиала Владислава Гладина (тренер Елена Ефремова).
В мужской эстафете 4х50 метров вольным стилем «серебро» завоевали Юрий Быков, Басир Ферзиев, Владислав Гладин и Денис Тарасов.