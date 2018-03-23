Инспекторы ГИБДД: «Кто по улице шагает – ПДД тот соблюдает!»

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Так, в сквере Рубин» инспекторы пропаганды совместно с отрядом ЮИД общеобразовательного учреждения «СОШ № 93» Кировского района г. Саратова, «Дорожным патрулем» и родительским активом обратили внимание граждан на правила перехода проезжей части и рассказали об опасности перехода в неустановленных местах, особенно несовершеннолетними участниками дорожного движения. Автоинспекторы подробно объясняли причины ДТП и давали рекомендации детям, как избежать аварийных ситуаций на проезжей части, разъясняли какую опасность представляет использование телефонов во время перехода дороги, чем может обернуться неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства и к чему приводит игнорирование сигналов светофора. Для того, чтобы призывы акции остались в памяти, всем участникам дорожного движения сотрудниками ГИБДД вручались памятки и светоотражатели. А на пересечении улиц Чернышевского – Некрасова Волжского района г. Саратова сотрудники ГИБДД совместно с представителями «Дорожного патруля» и членами Общественного совета при Управлении МВД России по г. Саратову призывали всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и рекомендовали использовать светоотражающие элементы в темное время суток.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательнее на пешеходных переходах. От этого зависит ваша жизнь и ваше здоровье.