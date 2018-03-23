В Саратове состоится творческий вечер писателя Юрия Никитина
Мероприятие пройдет 25 марта в литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки.
Юрий Михайлович Никитин – прозаик, член Союза писателей России, лауреат литературной премии Саратовской области имени Михаила Алексеева, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Его перу принадлежат книги «Время возвращений», «Жесткий ветер – афганец», «Царские забавы» и других. Рассказы и повести Юрия Никитина публиковались в журналах «Волга», «Новый мир», газете «Литературная Россия».
Начало мероприятия - в 15.00. Вход свободный.