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В Саратове состоится творческий вечер писателя Юрия Никитина

Новости / Культура
В Саратове состоится творческий вечер писателя Юрия Никитина


Мероприятие пройдет 25 марта в литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки.

Юрий Михайлович Никитин – прозаик, член Союза писателей России, лауреат литературной премии Саратовской области имени Михаила Алексеева, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Его перу принадлежат книги «Время возвращений», «Жесткий ветер – афганец», «Царские забавы» и других. Рассказы и повести Юрия Никитина публиковались в журналах «Волга», «Новый мир», газете «Литературная Россия».

Начало мероприятия - в 15.00. Вход свободный.