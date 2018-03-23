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Андрей Опалько стал главой Новоузенского района

Новости
Андрей Опалько стал главой Новоузенского района


Конкурс на замещение должности главы был проведен сегодня.

По информации министерства по делам территориальных образований, из двух претендентов, прошедших конкурсный отбор, главой района единогласно был избран Андрей Опалько. Ранее он занимал должность первого заместителя главы администрации. Сразу после завершения процедуры голосования избранный глава района принял присягу и вступил в должность.

В заседаниях конкурсной комиссии приняли участие министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, министр экономического развития области Юлия Швакова и депутат областной Думы Сергей Харьков.

Андрей Опалько также возглавит работу районную администрацию.

Фото http://www.vzsar.ru