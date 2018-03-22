С 1 апреля изменится график движения пригородных поездов
АО «Саратовская ППК» сообщает о назначении в период с 1 апреля по 30 сентября нескольких пригородных поездов.
В частности, три раза в неделю - по средам, субботам и воскресеньям - будет курсировать поезд №6309 сообщением Саратов-1 – Тарханы. Он будет отправляться со станции Саратов-1 в 12:24, прибывать на станцию Тарханы в 14.06.
Также по средам, субботам и воскресеньям будут ходить электрички №6478 сообщением Тарханы – Анисовка (отправление со станции Тарханы в 11:31, прибытие на станцию Анисовка в 14.07), №6312 сообщением Татищево – Примыкание (отправление со станции Татищево в 11:27, прибытие на станцию Примыкание в 13.15).
Время отправления и прибытия поездов – московское.
Фото http://www.gorod.cn.ua