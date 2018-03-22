Жителей области просят воздержаться от выхода на лед Волги
Из-за сброса воды с Куйбышевского водохранилища он будет неустойчив.
По информации Федерального агентства водных ресурсов, с 22 марта ожидается увеличение объема сброса воды с Куйбышевского водохранилища с 7 500 до 10 000 кубов в секунду. В настоящее время отметка уровня воды в районе Балаковского ГЭС составляла 16 метров 46 см.
Секретариат зампреда правительства Александра Буренина предупреждает, что подъем воды может привести к разрушению ледового покрытия и выхода воды. Могут образоваться большие промоины.
В связи с этим региональное правительство обращается к жителям Саратовской области с просьбой с сегодняшнего дня воздержаться от выхода на лед. Прежде всего, это объявление касается жителей городов Балаково, Вольска и Маркса. Особую осторожность следует проявить рыбакам.
Фото http://saratov-segodnya.ru