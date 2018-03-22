В Энгельсском районе ранены полицейский и сотрудник Росгвардии

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в ходе расследования оного из уголовных дел сотрудниками полиции и Росгвардии была назначена встреча с лицами, обладающими необходимой информацией. Вчера вечером оперативники прибыли в обусловленное место, расположенное примерно в 10 км от села Красный Яр, однако в назначенное время лица, с которыми была назначена встреча, не явились.На месте встречи сотрудники правоохранительных органов обнаружили ноутбук, подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок. В результате этого пострадали один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.По факту покушения на убийство двух и более лиц и незаконного приобретения, хранения взрывчатых веществ или взрывных устройств возбуждено уголовное дело. Следователями произведен осмотр места происшествия, а также задержаны подозреваемые. В настоящее время проверяется их причастность на совершение иных преступлений на территории Саратовской области.Фото http://yodda.ru